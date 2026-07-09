Министр Испании Бустиндуй ответил Трампу: "Мы не лакеи"

Министр Испании Пабло Бустиндуй заявил, что страна не будет следовать указаниям США. Его высказывание прозвучало на фоне недовольства Дональда Трампа из-за отказа Испании увеличить бюджетные расходы на оборону НАТО.
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