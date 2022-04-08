Семак о Ловрене: «Непростое повреждение. Решал вопрос со своим специалистом, но это не ускорило реабилитацию, к сожалению»

Сергей Семак ответил на вопрос относительно восстановления защитника Деяна Ловрена. «Продолжает восстановление.

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