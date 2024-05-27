15-летняя дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

Вивьен публично поставила точку в отношениях с Брэдом Анджелина Джоли и Брэд Питт globallookpress.com/AdMedia Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен в последнее время все чаще появляется на публике в компании своей звездной матери.