15-летняя дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

Вивьен публично поставила точку в отношениях с Брэдом Анджелина Джоли и Брэд Питт globallookpress.com/AdMedia Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен в последнее время все чаще появляется на публике в компании своей звездной матери.
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