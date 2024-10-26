В сети появилось еще несколько скриншотов из игры от создателя Just Cause Вчера ш...

В сети появилось еще несколько скриншотов из игры от создателя Just CauseВчера шведская студия Liquid Swords во главе с Кристофером Сундбергом, экс-главой Avalanche Studios, поделилась первыми скриншотами из предстоящей игры, которая станет новой однопользовательской экшен-RPG с открытым миром в стиле GTA.
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