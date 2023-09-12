Автор: Платон Беседин Военный, молодой парень, который ехал со мной в поезде, его перевели из Сибири в Крым, спросил:- А в Симферополе ходят по военке? Это не опасно?- В смысле? - не понял я.
Глупость? Диверсия?
Комментарии
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Виталий Рудзит
Милохин – это само по себе омерзительно
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12 час.
Вадим Ебург
Недавно был на вокзале в Екатеринбурге. Табло с расписанием поездов на английском. Даже на перроне... Изредка переключается на русский. Вот и всё. Что нужно знать про независимость России
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4 час.
Юрий Андреев
надо сюда всех с СВО на годик, чтобы все по струнке ходили от депутата до азиата
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3 час.
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