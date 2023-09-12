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Глупость? Диверсия?

Глупость? Диверсия?

Автор:  Платон Беседин Военный, молодой парень, который ехал со мной в поезде, его перевели из Сибири в Крым, спросил:- А в Симферополе ходят по военке? Это не опасно?- В смысле? - не понял я.

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