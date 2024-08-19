В радиологическом дата-центре Татарстана вскоре начнут читать снимки флюорографии

В радиологическом дата-центре Татарстана в этом году планируют начать описывать снимки флюорографии. Об этом на вебинаре «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине» на Kazan Digital Week рассказал заместитель руководителя радиологического дата-центра РТ, врач-рентгенолог-эксперт Марат Миннетдинов.
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