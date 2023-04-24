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Рейтинг WTA. Грачева обновила личный рекорд, Бадоса выпала из топ-40, Радукану и Контавейт – из топ-80

Паула Бадоса выпала из топ-40, Эмма Радукану и Анетт Контавейт – из топ-80. WTA Singles Rankings Положение на 24 апреля 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 8975 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6891 3 (3) Джессика Пегула (США) 5735 4 (4) Онс Жабер (Тунис) 5116 5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 5030 6 (6) Коко Гауфф (США) 4400 7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4305 8 (8) Дарья Касаткина (Россия) 3505 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3191 10 (10) Петра Квитова (Чехия) 3162 13 (13) Вероника Кудерметова (Россия) 2280 17 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2075 18 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2062 25 (24) Анастасия Потапова (Россия) 1566 42 (31) Паула Бадоса (Испания) 1198 43 (44) Варвара Грачева (Россия) 1164 57 (72) Данка Ковинич (Черногория) 942 62 (62) Анна Калинская (Россия) 900 64 (64) Анна Блинкова (Россия) 886 72 (89) Пейтон Стернс (США) 806 74 (93) Ребека Машарова (Испания) 777 85 (68) Эмма Радукану (Великобритания) 740 87 (69) Анетт Контавейт (Эстония) 735 90 (92) Камилла Рахимова (Россия) 712 92 (78) Юлия Грабер (Австрия) 693 94 (88) Диана Шнайдер (Россия) 689   Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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