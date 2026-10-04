Милляр сыграл Кащея в 40 лет, а Дорофеев — Щукаря почти в двух версиях

В 1938 году Георгий Милляр сыграл царя Гороха, хотя ему не было и тридцати пяти. Год спустя в «Василисе Прекрасной» он появился сразу в трёх ролях — в том числе Бабы-яги и старика-отца.
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