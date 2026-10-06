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Биолокус Плант

1 подписчик

Почему колонновидные яблони выбирают не только из-за экономии места?

Почему колонновидные яблони выбирают не только из-за экономии места?

Колонновидные яблони давно привлекают внимание владельцев небольших участков, и это неудивительно. Когда сад ограничен по площади, хочется сохранить и плодовую часть, и декоративность, и удобные проходы.

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