Почему колонновидные яблони выбирают не только из-за экономии места?

Колонновидные яблони давно привлекают внимание владельцев небольших участков, и это неудивительно. Когда сад ограничен по площади, хочется сохранить и плодовую часть, и декоративность, и удобные проходы.
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