Мединский с юмором прокомментировал уголовное дело против него на Украине

Советник Владимира Путина заявил, что с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории.Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении нового учебника русской истории.
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