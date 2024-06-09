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Царьград

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Мединский с юмором прокомментировал уголовное дело против него на Украине

Мединский с юмором прокомментировал уголовное дело против него на Украине

Советник Владимира Путина заявил, что с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории.Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении нового учебника русской истории.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Ну, раз бандерлоги запрыгали...значит учебник хороший..
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13 час.

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