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Царьград

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Мадуро сравнил Владимира Путина с Криштиану Роналду: "Прирождённый бомбардир"

Мадуро сравнил Владимира Путина с Криштиану Роналду: "Прирождённый бомбардир"

Президент Венесуэлы дал лестную оценку политике, проводимой Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин является звездой международной политики и «обладает бомбардирским чутьем».

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