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Россия и Узбекистан укрепят военное партнерство с 2025 года

Россия и Узбекистан укрепят военное партнерство с 2025 года

В Ташкенте состоится подписание соглашения о сотрудничестве между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год.

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