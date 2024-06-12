Минобороны РФ: корабли ВМФ на учениях получат учебные боевые части ракет

Личный состав экипажей кораблей Военно-морского флота России, задействованных в учении нестратегических ядерных сил, получат учебные специальные боевые части крылатых ракет морского базирования, сообщили в Минобороны РФ.
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