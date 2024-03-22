Почти половина россиян крутят в руках украшения во время стресса

Большинство россиян каждую неделю испытывают сильный стресс. Для многих из них украшения становятся средством справиться с нервами и сконцентрироваться, показало исследование аналитического центра SOKOLOV (результаты появились в распоряжении «Известий» 22 марта).
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