В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Амур

В зоне проведения специальной военной операции погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Амур, соответствующий пост репостнул себе в Telegram-канал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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