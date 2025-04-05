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В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Амур

В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Амур

В зоне проведения специальной военной операции погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Амур, соответствующий пост репостнул себе в Telegram-канал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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