В России делают новый Ту-214 с экипажем из двух человек

Инженеры планируют до конца октября подготовить изменения в системе управления самолётом, чтобы убрать из кабины бортинженера и снизить нагрузку на пилотов Специалисты Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «Туполев» начали работу над модернизацией среднемагистрального самолёта Ту-214.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым