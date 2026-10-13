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В России делают новый Ту-214 с экипажем из двух человек

В России делают новый Ту-214 с экипажем из двух человек

Инженеры планируют до конца октября подготовить изменения в системе управления самолётом, чтобы убрать из кабины бортинженера и снизить нагрузку на пилотов Специалисты Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «Туполев» начали работу над модернизацией среднемагистрального самолёта Ту-214.

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