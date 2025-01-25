❗️Трамп заявил, что США в скором будущем "возможно, могут стать гораздо более крупной страной".
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❗️Трамп заявил, что США в скором будущем "возможно, могут стать гораздо более крупной страной".
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