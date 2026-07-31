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Газета.ру

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Главу фирмы, закопавшего тело сотрудника в лесу, отправили под домашний арест

Главу фирмы, закопавшего тело сотрудника в лесу, отправили под домашний арест

Сестрорецкий суд в Санкт-Петербурге поместил под домашний арест генерального директора строительной компании Александра Костылева, который, по версии следствия, попытался спрятать в лесу тело разбившегося сотрудника.

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