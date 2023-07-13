В Кыргызстане официально запрещено многоженство. Тем не менее, на практике все больше мужчин в этой стране предпочитают иметь несколько жен.
Как живут вторые жены в Кыргызстане: токол глазами самих женщин
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вообще-то это называется не "вторая жена" (или третья), а ЛЮБОВНИЦА (ЦЫ)....
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12 час.
ВИ
Виктория Иванова
А они суются!
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10 час.
МК
Мария Калинина
Если их официально регистрируют,и если муж перестал поддерживать материально,то пусть разводится и делит имущество,а то фиг ли,попользовался и пока.
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14 мин.
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