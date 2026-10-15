Что происходит с сервисами Сбербанка после атаки на дата‑центр: разбираем ситуацию на 15 октября, где были самые серьёзные сбои, что происходило до этой даты и когда восстановилась работа.
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