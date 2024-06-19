Атырау – Тобол где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Казахстана 19 июня

В среду, 19 июня, сыграют Атырау и Тобол в рамках Кубка Казахстана по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Мунайши Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.