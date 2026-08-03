Рекорды «Человека-паука» и Вани Дмитриенко: что обсуждали 3 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Человек-паук: Новый день» установил рекорд франшизы Фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом собрал 355 миллионов долларов в Северной Америке и 927 миллионов долларов в мире за первый уик-энд (31 июля — 2 августа), став вторым по величине стартом в истории кино после «Мстителей: Финал» (1,22 миллиарда долларов), сообщает CNN со ссылкой на отраслевых аналитиков.