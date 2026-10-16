Был сейчас в аптеке, брал гематогенку с ёжиком и таблетки: 20 штук за 430 рублей. В другое время я бы заставил терминал пискнуть и ушёл с покупкой, но таблетки были шипучими, а мне, как назло, нужны были в этот раз обязательно обычные.