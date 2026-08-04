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Аргументы и Факты

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ВОЗ: риск распространения выявленного в США вируса Бурбон является низким

ВОЗ: риск распространения выявленного в США вируса Бурбон является низким

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, однако риск его распространения является низким, сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль.

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