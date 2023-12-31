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«Петя, Ваня, Лиза – привет всем трем фанатам команды «Матч ТВ» на Sports.ru! Не критикуйте нас сильно!» Константин Генич записал новогоднее обращение

«Привет, дорогие друзья, привет, подписчики Sports.ru! Уверен, на этом портале огромное количество фанатов нашей замечательной команды «Матч ТВ».

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