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Защитник «Крыльев» Бейл: «Мной интересовались ЦСКА и «Динамо» прошлым летом. Трансфер был слишком дорогим для них, возможно»

Защитник «Крыльев» Бейл: «Мной интересовались ЦСКА и «Динамо» прошлым летом. Трансфер был слишком дорогим для них, возможно»

«Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и «Динамо». Почему не ушел? У меня контракт с «Крыльями». Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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