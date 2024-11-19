Политолог и публицист из Соединённых Штатов Америки Чарли Кирк высказался о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден позволил Вооружённым силам киевского режима применять полученное ранее дальнобойное вооружение для того, чтобы атаковать расположенные в глубине РФ цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии