Политолог и публицист из Соединённых Штатов Америки Чарли Кирк высказался о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден позволил Вооружённым силам киевского режима применять полученное ранее дальнобойное вооружение для того, чтобы атаковать расположенные в глубине РФ цели.