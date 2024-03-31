«Поморье» вышло в плей-офф Чемпионата России по мини-футболу

Накануне в Архангельске прошла игра заключительного 21-го тура западной конференции Высшей лиги чемпионата страныНакануне в Архангельске прошла игра заключительного 21-го тура западной конференции Высшей лиги чемпионата страныМатч начался с минуты молчания в память о погибших в теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле».