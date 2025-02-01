"Лучший представитель армии": Попов за решёткой, а генералы-мясники - на свободе. Дело "Спартака" затягивают

Откровения Подоляки, последующее признание Шурыгина, затягивание дела "Спартака" - как всё это связано? Складывается впечатление, что Попов за решёткой, потому что был "неудобным героем", а генералы-мясники, пользуясь своей неприкосновенностью, по сей день находятся на свободе.