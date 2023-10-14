В Финляндии обсудят запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Зимой правительство Финляндии рассмотрит возможность запретить сделки с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, чьи слова приводит «Прайм».
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