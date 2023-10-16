Слух: Microsoft работает над созданием мобильного магазина Xbox, который может быт...

Слух: Microsoft работает над созданием мобильного магазина Xbox, который может быть запущен в 2024 годуЖурналист Том Уоррен в ходе подкаста Iron Lords сообщил, что компания Microsoft работает над созданием мобильного магазина Xbox, который может быть запущен в 2024 году.
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