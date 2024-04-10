Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

Комиссия Росавиации завершила повторное расследование авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", который в сентябре 2023 года экстренно сел в пшеничном поле в Новосибирской области.
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