РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ну это и понятно, у бидоновцев все везде схвачено.NYT: доказательст...
  • лина любимцева
    Конечно перепугалась!!!Жена Трампа расск...
  • Вячеслав Денисов
    Какая "потенциальная открытость"?! Зачем разводить трепотню?  У скакуасов принять закон о запрете переговоров с Росси...RS: Украина не ис...

Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье

Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в городе Рузе Московской области, сообщили в пресс-службе СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, многие не знают, что там за огонь, зачем горит. Дебилы думают что это мангал. Видимо, если в школе и дома не учат, надо какие то разъяснительные таблички ставить перед вечным огнем.
Ответить
15 час.
EV
Evgeni Velesik
Мозгов у неё нет, вот в чëм вопрос! Или так у нас в школах прививают патриотизм и изучают историю! Люди выносили из окружения рваные знамëна, символы соединений, вставали на колени и целовали их! Вы им не мультики американские включайте, а фильмы про Великую Отечественную войну!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх