Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в городе Рузе Московской области, сообщили в пресс-службе СК.
Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, многие не знают, что там за огонь, зачем горит. Дебилы думают что это мангал. Видимо, если в школе и дома не учат, надо какие то разъяснительные таблички ставить перед вечным огнем.
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Мозгов у неё нет, вот в чëм вопрос! Или так у нас в школах прививают патриотизм и изучают историю! Люди выносили из окружения рваные знамëна, символы соединений, вставали на колени и целовали их! Вы им не мультики американские включайте, а фильмы про Великую Отечественную войну!
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13 час.
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