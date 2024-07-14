Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье

Обычное дело, многие не знают, что там за огонь, зачем горит. Дебилы думают что это мангал. Видимо, если в школе и дома не учат, надо какие то разъяснительные таблички ставить перед вечным огнем.

EV

Evgeni Velesik

Мозгов у неё нет, вот в чëм вопрос! Или так у нас в школах прививают патриотизм и изучают историю! Люди выносили из окружения рваные знамëна, символы соединений, вставали на колени и целовали их! Вы им не мультики американские включайте, а фильмы про Великую Отечественную войну!