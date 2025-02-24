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ТАСС назвало потери ВСУ убитыми и ранеными

ТАСС назвало потери ВСУ убитыми и ранеными

Они превысили 1 млн человек.фото: t.me/ministry_of_defense_uaПотери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала Россией специальной военной операции на Донбассе 24 февраля 2022 года составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными.

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