ТАСС назвало потери ВСУ убитыми и ранеными

Они превысили 1 млн человек.фото: t.me/ministry_of_defense_uaПотери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала Россией специальной военной операции на Донбассе 24 февраля 2022 года составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными.