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Происшествия

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В Белгородской области к акции «Помоги пойти учиться» присоединились полицейские и общественники из Старого Оскола

В преддверии Дня знаний представители Общественного совета при УМВД России «Старооскольское» и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних присоединились к акции «Помоги пойти учиться».

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