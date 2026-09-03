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Царьград

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Педиатр Сиверцова объяснила безопасный вес рюкзака для школьников

Педиатр Сиверцова объяснила безопасный вес рюкзака для школьников

Врач-педиатр Юлия Сиверцова заявила, что вес рюкзака с учебниками не должен превышать 10% массы тела ребёнка, независимо от его возраста или класса.

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