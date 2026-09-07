Житель Мезени получил 3 года колонии за удары кочергой и ножом

Житель Мезенского округа 43 лет признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Лешуконский районный суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Архангельской области.
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