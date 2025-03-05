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Царьград

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Режим КТО ввели в поселке Семендер под Махачкалой

Режим КТО ввели в поселке Семендер под Махачкалой

В махачкалинском поселке Семендер ввели режим контртеррористической операции.Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в поселке Семендер Кировского района Махачкалы, сообщили в официальном Telegram-канале администрации города.

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