Режим КТО ввели в поселке Семендер под Махачкалой

В махачкалинском поселке Семендер ввели режим контртеррористической операции.Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в поселке Семендер Кировского района Махачкалы, сообщили в официальном Telegram-канале администрации города.
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