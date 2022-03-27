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Казахстанская фигуристка Наурызова: «Чтобы добраться до Монпелье, нам потребовалось больше 20 часов и 300 тысяч рублей за билеты в одну сторону. Мы не знаем, сможем ли вернуться в Россию»

Казахстанская фигуристка Гаухар Наурызова подвела итоги выступления в ритм-танце на ЧМ и рассказала о ближайших целях.

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