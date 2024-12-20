Между Польшей и Венгрией разгорелся дипломатический скандал

МИД Польши решил отозвать посла в Венгрии для консультаций и вызвал венгерского посла в Варшаве для вручения ноты из-за решения Будапешта предоставить политическое убежище экс-заместителю польского министра юстиции Марчину Романовскому.
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