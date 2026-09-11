Путин и Моди отправились на Деловой форум БРИКС на одной машине

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после двусторонних переговоров отправились на Деловой форум БРИКС на одной машине.
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