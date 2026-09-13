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Антифашист

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Дети в зоне риска: 11-летний мальчик отказался совершать теракт на фоне роста числа дел о терроризме среди несовершеннолетних россиян

Дети в зоне риска: 11-летний мальчик отказался совершать теракт на фоне роста числа дел о терроризме среди несовершеннолетних россиян

В первой половине 2026 года около 50 несовершеннолетних в России стали фигурантами уголовных дел о преступлениях террористического характера.

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