Глава RCC оценил формат противостояния Штыркова и Минеева

Глава промоушена RCC Николай Клименко высказался о формате поединка между Владимиром Минеевым и Иван Штырковым, а также заявил, что ему было бы интересно увидеть их противостояние по правилам смешанных единоборств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии