В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского

Встреча может стать возможной только как результат договоренностей двух сторон.фото: kremlin.ruВстреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но при достижении определенных договоренностей делегаций РФ и Украины, заявил 17 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.