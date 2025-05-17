В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского

Встреча может стать возможной только как результат договоренностей двух сторон.фото: kremlin.ruВстреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но при достижении определенных договоренностей делегаций РФ и Украины, заявил 17 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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