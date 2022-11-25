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Ищите свой: полный список астраханских домов, в которых отремонтируют лифты

Ищите свой: полный список астраханских домов, в которых отремонтируют лифты

Несколько подъемных кабин отремонтируют уже в этом году. Об этом накануне, 23 ноября, в прямом эфире с Центром управления регионом сообщила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Ольга Бойправ.

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