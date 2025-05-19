Обучающихся в России детей мигрантов предложили ежегодно тестировать

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру просвещения Сергею Кравцову инициативу об обязательном ежегодном тестировании знаний русского языка у детей мигрантов, уже обучающихся в российских школах.
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