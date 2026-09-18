Актриса Эмма Робертс показала своего сына

Звезда американской «Иронии судьбы» Эмма Робертс показала подписчикам, как повзрослел ее первенец. Актриса поделилась редкими фото с подросшим сыном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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