Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 21 мая в Курске

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 21 мая в КурскеНебо сегодня словно набросило на себя шаль облаков, лишь изредка позволяя солнечным лучам пробиться сквозь неё.