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Царьград

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Слюсарь: 120 дронов сбито над Ростовской областью за ночь

Слюсарь: 120 дронов сбито над Ростовской областью за ночь

Около 120 беспилотников было сбито над Ростовской областью в ходе отражения массированного воздушного нападения, предпринятого в ночь на 20 сентября.

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