RS: за авантюру Зеленского с отключением транзита газа заплатят Украина и Европа

Кто заплатит за авантюру Зеленского с отключением газа? © AP Photo / Sarah Meyssonnier Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина недосчитается миллиардов долларов транзитных сборов за газ, Европе грозит рост цен на энергоносители, а Россия практически обезопасила себя от последствий, пишет RS.